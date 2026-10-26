Serie D. Il patron Luca Giovannone sul momento della Nissa: “Il campionato ormai è andato, i giocatori devono cambiare atteggiamento, l’allenatore non ha colpe e il Ds non si tocca”

Arriva direttamente dal patron della Nissa Luca Giovannone un duro sfogo all’indomani della 5^ sconfitta stagionale rimediata dalla Nissa in campionato, stavolta contro il Sambiase. In un video il patron biancoscudato ha fatto il punto della situazione sul momento che sta vivendo la squadra alla luce di risultati che, in queste ultime sei giornate, l’hanno vista conquistare appena 2 punti.

“Il campionato è ormai andato. Dobbiamo pensare a fare più punti possibile per centrare la permanenza nel campionato di Serie D. La squadra rispetto allo scorso anno è davvero irriconoscibile. I giocatori devono cambiare atteggiamento ed avere attaccamento a questi colori. L’allenatore in questo momento non ha colpe e il direttore sportivo non si tocca perché è la persona per la quale ho più fiducia. Qualcuno vuole, addirittura, che io me ne vada? Lo farò solo se ci sarà un imprenditore serio, in grado di garantire un futuro a questa società”.

Luca Giovannone ha poi concluso con un messaggio altrettanto chiaro quanto inequivocabile in termini di continuità del progetto e di fiducia incrollabile nel futuro: “Intanto, io vado avanti perché credo che presto potremo risollevarci”. (Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)