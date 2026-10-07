Schifani “Orgoglioso della legge ‘Liberi di scegliere’, strumento per dare un’alternativa ai ragazzi e alle donne che vivono in famiglie di mafia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Allontanare i ragazzi e le donne dai contesti familiari mafiosi è l’unico modo per garantire loro un futuro lontano dalla violenza e dell’illegalità, scardinando la mafia dal suo interno. Per questo sono particolarmente orgoglioso di avere contribuito all’approvazione in Sicilia della legge “Liberi di scegliere”, nata da un’intuizione del presidente del Tribunale per i minorenni, Roberto Di Bella, e oggi anche legge dello Stato. Offrire alternative e costruire possibilità nuove per quei giovani e quelle donne che prima vivevano solo un’eredità ineluttabile è una responsabilità istituzionale, è la visione di una Sicilia che non si rassegna e crede in un futuro libero dalla criminalità organizzata”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del convegno “Raccontami: storie di donne tra mafia e antimafia” al Palazzo di giustizia di Palermo.

– Foto ufficio stampa Regione Siciliana –

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