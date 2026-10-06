Putin compie 74 anni: dal trattore al coccodrillo, ecco i regali più assurdi ricevuti

(Adnkronos) – Vladimir Putin compie oggi, 7 ottobre 2026, 74 anni. Ma anche quest'anno il compleanno del presidente russo "non sarà una giornata dedicata esclusivamente ai festeggiamenti". Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto sapere che per oggi "è prevista una serie di telefonate internazionali, innanzitutto, com'è ovvio, proprio in occasione della ricorrenza". "Vi terremo aggiornati", ha dichiarato ai giornalisti, come riporta la Tass. Peskov ha però sottolineato che, nonostante gli impegni, c'è un aspetto del compleanno che per Putin rimane particolarmente importante: gli auguri della famiglia e delle persone a lui più vicine. “Il compleanno è sempre una festa molto personale”, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che per il presidente russo, come per chiunque altro, sono proprio gli auguri dei familiari e degli amici più stretti a rappresentare la cosa principale. Per Putin quello di oggi sarà il 22esimo compleanno da presidente della Russia, considerando i suoi periodi alla guida del Paese. Secondo Vedomosti, anche lo scorso anno il capo del Cremlino aveva ricevuto decine di telefonate e messaggi di auguri da leader stranieri. A rendere particolari i compleanni di Putin, negli anni, sono stati soprattutto alcuni regali decisamente fuori dall'ordinario. Tra quelli ricordati oggi dalla stampa russa c'è innanzitutto un coccodrillo di cristallo, ricevuto nel 2002 per i suoi 50 anni dall'allora presidente moldavo Vladimir Voronin. La scelta non sarebbe stata casuale: il coccodrillo venne associato all'idea di un animale che, per la propria conformazione, non può muoversi all'indietro. Ancora più particolare fu il regalo arrivato vent'anni dopo. Per i 70 anni di Putin, nel 2022, Alexander Lukashenko gli regalò un trattore Belarus-1523.3, accompagnato da un certificato per un esemplare appositamente preparato. Il dono fu consegnato durante l'incontro dei leader di diversi Paesi dell'ex Unione Sovietica. Altri leader dell'Asia centrale contribuirono invece con un regalo decisamente più agricolo: meloni e diverse tonnellate di angurie. Ma tra i doni più curiosi c'è anche quello di Silvio Berlusconi. Nel 2017 l'ex presidente del Consiglio italiano regalò a Putin un particolare copripiumino con l'immagine dei due leader che si stringono la mano, sullo sfondo del Colosseo e della Cattedrale di San Basilio a Mosca. Il regalo fu portato in Russia proprio in occasione del compleanno del presidente russo. Il rapporto tra Berlusconi e Putin era d'altra parte segnato da una lunga amicizia personale e nel 2017 Putin aveva invitato Berlusconi in Russia proprio per festeggiare insieme il suo 65esimo compleanno. La lista dei regali insoliti continua con una provetta contenente acqua proveniente dal lago Vostok, in Antartide. Il campione, secondo la ricostruzione della stampa russa, sarebbe stato prelevato dopo la perforazione di chilometri di ghiaccio e secondo la stampa russa avrebbe un'età superiore al milione di anni. E non è finita qui. Nel 2005 Putin ricevette addirittura un cavallino in miniatura di razza Falabella, chiamato Vadik. Al momento del dono, secondo FederalPress, l'animale misurava appena 54 centimetri al garrese. E negli anni non sono mancati nemmeno gli animali veri e propri. La biografia pubblicata da RBC ricorda, tra gli altri, un cucciolo di tigre ricevuto nel 2008, cani regalati da diversi leader stranieri e, nel 2024, due cani da caccia di razza Pungsan donati dal leader nordcoreano Kim Jong-un.

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