Promozione. Buon pari esterno 2-2 per il Real Gela sul campo del Cassibile; sconfitta casalinga per la Sommatinese

Nel campionato di Promozione, girone D, dopo la sconfitta netta 4-1 rimediata dal Serradifalco sul campo dell’Atletico Megara 1908, la domenica calcistica ha offerto un pari e una sconfitta. Il pari, certamente importante e significativo, è stato quello che il Real Gela di Angelo Gaccione ha conquistato sul campo del Cassibile. Un 2-2 firmato da Bentivegna e Riggio che ha confermato non solo il possesso di buone individualità, ma anche un collettivo in grado di far gruppo e quadrato anche nelle trasferte più insidiose. Il Real Gela è ora salito a quota 7 in classifica.

Ha invece perso 1-2 la Sommatinese contro la Barrese. Ennesi in vantaggio con Ernesto Sammartino, dopo di che la seconda rete è stata firmata da Torregrossa. Per la Sommatinese di mister Salvatore Sammartino ha accorciato le distanze La Monica al minuto 82, ma questa rete è risultata vana nell’economia del risultato finale. La Sommatinese, pertanto, resta penultima con 3 punti in classifica.

E nel prossimo turno, il 7°, nell’anticipo del sabato la Sommatinese sarà impegnata fuori casa contro la Megarese, mentre il Real Gela affronterà in casa il Noto. Domenica, infine, il Serradifalco affronterà il Ragusa Boys (ore 14,30).