Premio Museo Moncada 2026: l’arte contemporanea internazionale arriva a Caltanissetta

Dal 3 al 20 ottobre il Museo Moncada di Caltanissetta ospita il Premio Museo Moncada 2026, importante appuntamento dedicato all’arte contemporanea che porta in Sicilia artisti provenienti da ogni parte del mondo. Un evento che unisce esposizione, confronto e valorizzazione del territorio, con Caltanissetta al centro di un percorso artistico di respiro internazionale.

La manifestazione, promossa da PitturiAmo APS, associazione nissena impegnata nella promozione dell’arte e degli artisti a livello internazionale, si sviluppa tra il Museo Moncada di Caltanissetta e Palazzo Biscari a Catania.

PitturiAmo APS è un’ importante realtà impegnata nella promozione dell’arte e degli artisti a livello internazionale. Un’attività che parte da Caltanissetta e che, grazie al lavoro di persone del territorio, offre ad artisti provenienti da diversi Paesi occasioni di visibilità, confronto e promozione della propria arte. Le opere selezionate saranno esposte fisicamente negli spazi del Museo Moncada dal 3 al 20 ottobre, offrendo al pubblico la possibilità di ammirare direttamente le creazioni di artisti che arrivano da differenti Paesi e realtà artistiche.

Il 9 ottobre, invece, Palazzo Biscari ospiterà la presentazione dei Progetti Autoriali: saranno gli stessi artisti a salire sul palco per raccontare il proprio lavoro, le proprie opere e il percorso di ricerca che sta alla base della loro produzione.

Il Premio comprende diverse forme espressive, dalla pittura alla scultura, dalla grafica alla fotografia fino all’arte digitale, senza un tema vincolante. Una pluralità di linguaggi che rende l’esposizione particolarmente rappresentativa della produzione contemporanea e permette di mettere a confronto sensibilità e percorsi artistici differenti.

Un evento internazionale in uno dei luoghi storici della città

La presenza di artisti provenienti da ogni parte del mondo offre anche una particolare occasione per il territorio. Il Museo Moncada diventa, infatti, il punto d’incontro tra esperienze artistiche internazionali e una delle realtà storiche di Caltanissetta.

Ospitare una manifestazione di questa portata significa portare nel territorio artisti, operatori, appassionati e pubblico provenienti da realtà diverse, offrendo al tempo stesso ai visitatori la possibilità di conoscere il museo e il contesto cittadino.

È un modo concreto per far dialogare il patrimonio locale con una scena artistica che supera i confini regionali e nazionali. Il Premio, inoltre, coinvolge scuole, licei e Accademie di Belle Arti della Sicilia, creando un ulteriore collegamento con le nuove generazioni.

I Progetti Autoriali a Palazzo Biscari

Uno dei momenti più interessanti della manifestazione sarà la giornata del 9 ottobre a Palazzo Biscari, dove gli artisti avranno la possibilità di presentare personalmente i propri Progetti Autoriali.

Non sarà, quindi, soltanto una tradizionale esposizione: gli autori potranno parlare al pubblico del proprio percorso, spiegare la genesi delle opere e raccontare la ricerca che le accompagna. Un confronto diretto che permetterà di conoscere più da vicino le diverse personalità artistiche presenti al Premio.

Il programma proseguirà il 10 ottobre con il vernissage al Museo Moncada.

Un’occasione per il territorio

La presenza a Caltanissetta di artisti provenienti da tutto il mondo dà al Premio una dimensione che va oltre quella della singola mostra. Per alcuni giorni il Museo Moncada diventa, infatti, un punto di riferimento per un pubblico internazionale interessato all’arte contemporanea.

È anche attraverso appuntamenti di questo tipo che i luoghi storici possono entrare in contatto con nuovi pubblici e nuove realtà. L’arte internazionale arriva così nel cuore della Sicilia, mentre il territorio nisseno offre ai visitatori un luogo, una storia e un patrimonio da conoscere.

Il Premio Museo Moncada rappresenta, quindi, un’importante occasione per mettere in relazione Caltanissetta, la Sicilia e il mondo dell’arte contemporanea internazionale, portando nella città artisti e linguaggi differenti e trasformando il Museo Moncada in un punto d’incontro tra esperienze provenienti da ogni parte del mondo.