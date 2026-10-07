Nel 2027 tornano le gare all’autodromo Pergusa. A luglio competizione per il campionato italiano prototipi

Tornano le gare all’autodromo internazionale di Pergusa. La governance ha annunciato che al 16 al 18 luglio 2027 Pergusa ospiterà una competizione riservata alle vetture prototipo, valida per il campionato italiano prototipi. Accanto all’evento principale si disputeranno anche due gare della Legend Italian Cup e delle Predator Series. Si tratta di un ritorno importante per una categoria che vanta una lunga tradizione sul tracciato di Pergusa. Il campionato italiano prototipi è stato infatti più volte protagonista sul circuito ennese e l’appuntamento del prossimo luglio sembrerebbe rappresentare un nuovo capitolo nella storia motoristica di Pergusa.