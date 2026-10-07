Meghan Markle lancia il calendario dell’Avvento, spunta la proposta ‘economica’ del sacerdote

(Adnkronos) – Il calendario dell'Avvento con 24 cioccolatini artigianali venduti sulla sua piattaforma 'As Ever' dalla duchessa di Sussex ha scatenato un putiferio, dopo che un sacerdote ha proposto il proprio 'gadget' natalizio a una cifra molto più modica. Su X sono volate centinaia di frecciate velenose quando – scrive il Telegraph – il reverendo Daniel French, un prete anglicano e cappellano universitario, ha suggerito ai suoi follower che esistono alternative di beneficenza più economiche di quelle vendute da Meghan Markle. La scorsa settimana, la moglie del principe Harry ha presentato il suo calendario dell'Avvento di lusso da 112 sterline (132 euro), illustrato con una foto della sua casa in California. La confezione comprende 24 cioccolatini artigianali per "addolcire ogni giorno", e la duchessa ha dichiarato che l'idea è stata "ispirata al nostro giardino di Montecito". Ma il reverendo French, che vive a Salcombe, nel Devon, ha subito tutta la furia della cosiddetta 'squadra del Sussex' quando ha condiviso online le proprie opinioni riguardo l'iniziativa di Meghan. Aveva scritto sul social: "Per 5,99 sterline (7 euro) potete preordinare un calendario dell'Avvento cristiano con cioccolato equo e solidale della Meaningful Chocolate Company. Il ricavato viene devoluto alla Leprosy Mission. Include un piccolo libretto sul significato del Natale". Apriti cielo!, si potrebbe esclamare: in soli cinque giorni il post aveva già totalizzato quasi 110.000 visualizzazioni e oltre 200 retweet, ma, ancora di più, ha scatenato una violenta reazione, in cui il prelato è stato addirittura definito "figlio di Satana" e "malvagio". Una persona ha affermato che aveva "un cuore orribile per essere un cosiddetto cristiano", mentre un'altra lo ha accusato di "cavalcare l'onda dell'odio" per promuovere il suo calendario dell'Avvento, che a suo dire "non è molto cristiano. È deludente". Altri lo hanno definito "losco" e "ipocrita". Gli insulti si sono intensificati ulteriormente quando il reverendo Chris Phillips, vicario di All Saints Benhilton a Sutton, nel sud di Londra, è intervenuto in difesa del collega, affermando: "Dice la verità". Phillips è stato quindi accusato di aver preso di mira la duchessa sui social e di "incitamento all'odio". Un utente di X ha affermato che è "una vergogna per il clero". Un'altra utente ha scritto: "Non ha nulla a che fare con la squadra del Sussex, di cui faccio parte. Riguarda il tuo atteggiamento nei confronti di una donna che non hai mai incontrato, al fine di promuovere il calendario dell'Avvento della tua chiesa. Questo non è molto cristiano, né lo è il tuo comportamento. Dovresti riflettere su questo, non sul tuo ego". Il reverendo Phillips ha risposto: "Non mi riferisco al calendario dell'Avvento della mia chiesa. Semplicemente, metto a confronto la stravaganza di spendere così tanto per un calendario dell'Avvento di fronte a un'alternativa più accessibile, che ricordi a chi lo riceve il vero significato del Natale". In seguito, il prete ha cancellato il commento e bloccato il suo account.

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