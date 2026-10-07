Ferrara, Gulinelli: “L’apertura del palazzo Bper rafforza l’offerta culturale e crea una sinergia virtuosa”

(Adnkronos) – “Restituire alla comunità questo palazzo aperto con un’ulteriore offerta museale, che si unisce a quelle che Ferrara già possiede, significa tantissimo perché dimostra come le amministrazioni debbano collaborare con le istituzioni bancarie, le associazioni e le imprese. Fare squadra migliora l'elemento culturale non solo di fruizione ma anche di offerta: un allestimento straordinario che si inserirà nel circuito dei nostri musei cittadini e che segna una collaborazione virtuosa con BPER”. Lo ha detto Marco Gulinelli, assessore alla Cultura, Monumenti Storici e Civiltà Ferrarese del Comune di Ferrara, a margine dell’evento di presentazione, organizzato a Palazzo Barbantini-Koch, della mostra temporanea "VANITAS. Fiori e simboli, da Hayez a Casorati", una straordinaria narrazione del potere evocativo dei fiori, sospeso tra fascinazione, memoria e caducità. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Poli Culturali BPER. Un Sistema di Patrimonio Diffuso”, che connette le sedi storiche del Gruppo a Modena, Ferrara e L’Aquila, trasformandole in luoghi dedicati alla conservazione, allo studio e alla restituzione pubblica del patrimonio artistico e architettonico della corporate collection della banca. “Quando si cerca di offrire cultura non bisogna guardare al risparmio. Avere un palazzo così importante che apre con esposizioni di questo livello è un elemento virtuoso che mette in circolo diverse trasversalità per un unico scopo: rendere Ferrara una città al centro dell'attenzione, non solo locale e regionale, ma proprio internazionale”, ha concluso Gulinelli.

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