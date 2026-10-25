Eccellenza Girone A. La Sancataldese centra il poker di vittorie in campionato: battuta l’Unitas Sciacca con doppietta di Cissè e gol di Taormina

Poker di vittorie in campionato doveva essere e poker è stato. La Sancataldese ha superato 3-1 l’Unitas Sciacca di Desiderio Garufo conquistando il suo quarto successo nel girone A del campionato di Eccellenza. Mister Davide Boncore ha schierato dal primo minuto Cannizzaro, Bonifacio, Calabrese, Martinez, Santiago Torres, Abbate, Gueye, Jose Torres, Vitale, Giannone, Cissè. In panchina: La Cagnina, Calaiò, Torregrossa, Pulci, Fiore, Taormina, Baglio, Germano e Viscuso. La gara, quella disputata allo stadio “Antonio Alaimo” di Serradifalco s’è subito messa bene per i verdeamaranto che sono riusciti a portarsi in vantaggio con Cissè.

Un gol che ha dato forza e morale ad una Sancataldese che ha lottato su ogni pallone senza mai lesinare energie al cospetto di avversari sempre temibili e mai domi. Chiuso il primo tempo in vantaggio, nella ripresa la Sancataldese è andata a segno altre due volte, con Cissè (autore di una pregevole doppietta) e Taormina, mentre per gli ospiti ha realizzato Fradella. Una vittoria, quella ottenuto contro i verdenero agrigentini, parecchio importante in quanto ha rilanciato, con una prestazione di carattere e cuore la Sancataldese in campionato. In attesa infatti della sfida tra la capolista Marsala e l’Akragas, i verdeamaranto si sono attestati a quota 14 in classifica ad un solo punto dalla coppia di testa Marsala – Castellammare Calcio. E sabato prossimo, nell’anticipo di campionato, sono attesi dalla trasferta in terra palermitana contro la Parmonval (ore 14,30) attualmente penultima in classifica. (Foto di Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official)