Dall’ironia di Rino Gaetano a Hormuz: il petrolio torna protagonista nell’arte di Francesco Guadagnuolo

Quando nel 1977 Rino Gaetano cantava Spendi Spandi Effendi, raccontava con ironia una società già attraversata dalle conseguenze delle crisi energetiche e dalla dipendenza dall’oro nero. A distanza di decenni, mentre il dibattito internazionale torna a concentrarsi sulle rotte petrolifere e sulle tensioni nello Stretto di Hormuz, quegli stessi temi riaffiorano nel linguaggio dell’arte contemporanea.Lo dimostra “Il Sole di Sangue e d’Oro”, opera recente di Francesco Guadagnuolo, che affronta attraverso la pittura questioni oggi al centro della cronaca internazionale: sicurezza energetica, instabilità geopolitica e vulnerabilità dei mercati globali.Realizzata con una tecnica polimaterica che combina olio, acrilico e collage su tela, l’opera si presenta come una complessa costruzione simbolica. La superficie è organizzata in comparti visivi che richiamano mappe, reti di comunicazione e sistemi di controllo, suggerendo l’immagine di un pianeta osservato attraverso molteplici prospettive.In uno dei principali nuclei compositivi compaiono petroliere immobili in un mare dalle tonalità metalliche. L’immagine evoca le grandi questioni legate all’approvvigionamento energetico e richiama alla memoria le crisi petrolifere che hanno segnato la storia economica degli ultimi decenni. Non si tratta tuttavia di una rappresentazione documentaria. Guadagnuolo utilizza questi elementi come simboli di una condizione globale caratterizzata da interdipendenza e incertezza.Accanto alle navi emerge la figura di un Atlante che sostiene il globo terrestre. È una presenza che richiama il peso delle responsabilità collettive e delle decisioni politiche ed economiche che influenzano l’equilibrio del pianeta. Frammenti cartografici e linee geografiche completano una narrazione visiva che pone al centro il rapporto tra territorio, risorse e potere.Uno degli elementi più suggestivi della composizione è la grande frattura luminosa che attraversa verticalmente la tela. Questa colata di luce divide lo spazio pittorico e collega al tempo stesso le diverse sezioni dell’opera. La sua presenza sembra alludere alle tensioni che attraversano il sistema internazionale contemporaneo, dove eventi localizzati possono produrre effetti su scala mondiale.In questo contesto assume particolare rilievo il riferimento allo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi strategici per il traffico energetico internazionale. Nel dipinto il luogo perde la sua dimensione puramente geografica e diventa metafora di un equilibrio fragile, dal quale dipendono economie, mercati e relazioni internazionali. Le petroliere sospese e gli orizzonti frammentati suggeriscono l’immagine di un mondo in attesa, consapevole della propria vulnerabilità. Nella parte superiore della tela domina un grande disco aureo. La forma può essere letta come sole, fonte energetica o simbolo di valore economico. Attorno ad esso si sviluppa una tensione cromatica che coinvolge rossi, gialli e tonalità scure, creando una dialettica tra energia, rischio e trasformazione. Più che offrire una risposta, l’opera invita a riflettere sui limiti dei modelli economici contemporanei e sulla necessità di trovare nuovi equilibri.Con “Il Sole di Sangue e d’Oro”, Francesco Guadagnuolo propone una lettura artistica di questioni che riguardano non soltanto la geopolitica, ma la vita quotidiana dei cittadini. Il prezzo dell’energia, i conflitti regionali, le rotte commerciali e la stabilità dei mercati diventano parte di un racconto visivo che collega la memoria storica alle inquietudini del presente.A oltre quarant’anni dalle intuizioni di Rino Gaetano, il petrolio continua così a rappresentare non soltanto una risorsa economica, ma uno dei simboli più potenti delle contraddizioni e delle sfide del mondo contemporaneo.