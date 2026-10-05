Biagio Conte, Schifani alla proiezione in anteprima del film: «Interpretiamo il suo pensiero con un’azione di governo molto attenta al sociale»

«A fratel Biagio mi legava un rapporto molto forte e ho sempre seguito da vicino l’impegno di questo grande uomo che viveva per i poveri. Quei poveri che, prima di lasciarci, mi ha affidato con le sue ultime parole che per me rappresentano un testamento morale oltre che politico». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo al Teatro Massimo di Palermo alla proiezione in anteprima del film “Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte” alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il lungometraggio è stato diretto dalla regista Costanza Quatriglio e realizzato con il contributo della Regione.

«Abbiamo finanziato con convinzione questa pellicola – ha aggiunto Schifani – non solo superando alcune polemiche ma aumentando anche i fondi a disposizione. In questo si è misurata la nostra volontà di portare avanti il messaggio di fratel Biagio».

«A volte tremo – ha detto il presidente della Regione – davanti all’impegno che come istituzioni dobbiamo assumere per non lasciare da soli gli ultimi. Noi stiamo interpretando il pensiero di Biagio Conte con un’azione di governo che è molto attenta al sociale come, ad esempio, con la legge per il contrasto alla povertà, il contributo di solidarietà e la legge “Liberi di scegliere” per allontanare i ragazzi da contesti mafiosi».

«L’impegno è continuo – ha concluso Schifani – e sento il dovere di andare avanti perché la testimonianza di Biagio è un regalo che ci ha dato la Provvidenza. Un’eredità che condividiamo con don Pino Vitrano, degno erede morale e spirituale della vita e del viaggio del missionario»