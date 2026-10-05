Muore negli uffici della polizia di Catania, autopsia chiarirà cause

L’autopsia ordinata dalla procura catanese, che ha aperto un’inchiesta, dovrà dare le risposte sul decesso di M.R. 41 anni, morto alle 4.30 di ieri, nel centro polifunzionale della polizia di Stato in via San Giuseppe La Rena che ospita anche il reparto prevenzione crimine “Sicilia” dopo essere stato fermato dagli agenti. Il procuratore catanese Francesco Curcio mantiene un rigoroso silenzio ma è probabile che alcuni agenti, quelli che hanno accompagnato il fermato e che erano con lui negli uffici di polizia, possano essere iscritti nel registro degli indagati per potere presenziare ai rilievi autoptici con un proprio legale e un consulente di parte. M. R. avrebbe precedenti penali per rapina e furto. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della questura catanese.