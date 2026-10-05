Sicilia: picchiò a morte un parente, arrestato 32enne

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un uomo di 32 anni di Floridia accusato di aver ucciso picchiando a schiaffi e pugni un parente di 44enne. L’episodio si era verificato nel novembre del 2025. Il movente del gesto sarebbe riconducibile a contrasti di natura familiare. Il corpo del 44enne era stato ritrovato in un negozio abbandonato.

Le indagini sono state condotte tramite l’ascolto di amici e parenti della vittima, le intercettazioni e l’analisi delle immagini di videosorveglianza Il 32enne è stato trasferito in carcere. L’accusa è quella di omicidio preterintenzionale