Aurora Ramazzotti debutta a ‘Ballando con le stelle’, il dolce messaggio di mamma Michelle

(Adnkronos) – Comincia questa sera, sabato 3 ottobre, l’avventura di Aurora Ramazzotti come concorrente di Ballando con le stelle. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti scenderà in pista in coppia con Nikita Perotti, vincitore della scorsa edizione insieme ad Andrea Delogu. L’emozione è tanta e, dopo due settimane di prove, i concorrenti sono finalmente pronti a mettersi in gioco. A fare il tifo per Aurora e ad augurarle un grande in bocca al lupo sui social è proprio mamma Michelle, che nelle sue Instagram Stories ha condiviso un tenero video che ritrae le due insieme al piccolo Cesare, il figlio nato dall'amore con il marito Goffredo Cerza. "Amore mio, stasera brillerai su quel palco. Ti amo, in bocca al lupo a Ballando con le stelle", ha scritto la conduttrice italo-svizzera, accompagnando il video con il suo messaggio per la figlia. "Non sto nella pelle", aggiunge poi Hunziker mostrando tutto l'entusiasmo per la nuova avventura della figlia.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)