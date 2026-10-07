53° Campionati Internazionali di Sicilia: impresa di Ribecai, battuto facilmente in ceco Kolar, numero 1 del tabellone

Il 23enne toscano Michele Ribecai (n. 282 Atp, in foto) mette a referto la partita perfetta ed estromette dai 53° Campionati Internazionali di Sicilia, prova Atp Challenger 50, il favorito numero 1 ovvero il ceco di 29 anni Zdenek Kolar, 189 al mondo.

Il tennista nativo di Lucca, sul campo centrale, ha chiuso il confronto con lo score eloquente di 6-1 6-1 in poco più di un’ora. Per Ribecai, una stagione molto positiva se si tiene conto del fatto che ad inizio anno era intorno alle posizione 450 delle graduatorie mondiali. Il classe 2003 nativo di Lucca ai quarti di finale sfiderà, venerdì 9 ottobre, il ceco Jonas Forejtech,25 anni, numero 343, che ha avuto ragione del connazionale Martin Krumich, testa di serie numero 7 e numero 254 al mondo.

Ricordiamo che al vincitore del torneo vanno 50 punti Atp ed 8.500 euro, al finalista, invece, di punti ne vanno 25.

Intanto, è ancora forte l’eco del bel successo ottenuto nella notte tra martedì e mercoledì dal mancino palermitano Gabriele Piraino sul britannico Jay Clarke, n. 236 al mondo. Piraino, domani alle ore 20, giocherà contro l’emiliano Enrico Dalla Valle. Alle 18, invece, ci sarà il confronto tra il perugino Francesco Passaro ed il veronese Carlo Alberto Caniato. Ecco le parole del mancino palermitano nato nel 2003.

“Ieri ho disputato un ottimo match al cospetto di un avversario di livelllo, inizialmente ero un pizzico teso come penso sia normale perchè giocavo nel posto dove sono nato e cresciuto. Devo ringraziare tanto il pubblico che mi ha dato una grossa mano e mi ha fatto godere il successo in maniera ancora più speciale. Non capita tutti i giorni di vedere sulle tribune persone che conosci da quando sei bambino. Sono davvero molto felice, ma da oggi sono focalizzato solo e soltanto sull’impegnativo match di domani sera contro Dalla Valle che conosco perfettamente. Per fortuna non gioco oggi, perché questa notte sono andato a dormire veramente tardi avendo terminato l’incontro ben oltre la mezzanotte”.