Verissimo, Emanuele Filiberto: “Felicemente single, con Adriana è finita definitivamente”

(Adnkronos) – "Sono felicemente single. Con Adriana è finita definitivamente". Così Emanuele Filiberto, ospite domani a Verissimo, domenica 20 settembre, commenta la fine della storia d’amore con la modella messicana Adriana Abascal.

Parlando della loro relazione, confida: "Abbiamo vissuto un anno e mezzo molto intenso, poi ci sono stati alti e bassi e ci siamo lasciati". "Spero – aggiunge – di poterle diventare amico. Adesso è un momento un po’ complicato per entrambi". A Silvia Toffanin che gli chiede della fine del suo matrimonio con Clotilde Courau, il principe chiarisce: "Ci siamo lasciati cinque anni fa. L’amore non c’era più e non volevo vivere in una costante bugia". "Il nostro – confessa – non è mai stato un rapporto aperto e purtroppo, ci sono stati dei tradimenti da parte mia". Sull’attuale rapporto con l’ex moglie, dichiara: "Clotilde è una grandissima donna. Abbiamo trovato una nuova serenità. Andiamo avanti con un divorzio amichevole". Infine, l’erede di casa Savoia smentisce le voci sull’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota: "Non ho mai detto di voler annullare il matrimonio. Lo trovo un atto abbastanza codardo e in nessun modo era nelle mie intenzioni". E chiosa: "Credo molto nel sacramento del matrimonio e non lo farei mai per me, per Clotilde e per le bambine".

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