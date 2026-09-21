Vannacci fa scouting in Forza Italia e porta via Calderone a Tajani: “Fisiologico a fine legislatura, partito è stabile”

(Adnkronos) – E' fisiologico, può capitare che a fine legislatura qualcuno scelga altri lidi… dice a mezza bocca un big azzurro, commentando i rumors sull'uscita da Forza Italia del deputato siciliano, Tommaso

Calderone, pronto ad 'arruolarsi' nelle truppe del generale Roberto Vannacci. Il 'trasloco' dovrebbe essere ufficializzato domani dai vertici di Futuro nazionale in una conferenza stampa convocata a mezzogiorno nella sala stampa di Montecitorio (atteso l'ex capo della Folgore ma più probabilmente potrebbe collegarsi in video). In casa azzurra, insomma, nessuno si dice preoccupato né teme altre defezioni, almeno in pubblico, anche se la variabile Vannacci, capace di 'sottrarre' voti anche nel bacino forzista, resta un rischio concreto, che da tempo ha fatto drizzare le antenne allo stato maggiore azzurro. Fi minimizza ma mantiene gli occhi aperti sulle 'grandi manovre' di Fn e serra i ranghi. Nessun commento, per adesso, da parte di Antonio

Tajani. L'addio di Calderone, assicura all'Adnkronos il presidente dei deputati forzisti, Enrico Costa, ''è una vicenda a cui non attribuiamo alcun particolare significato politico'', perchè ''rientra tra le scelte individuali tipiche delle ultime fasi di legislatura e non incide, né sugli equilibri parlamentari né sulla solidità politica di Forza Italia". "Basti pensare che pochi giorni fa – ricorda Costa – ha aderito a Fi un nuovo deputato regionale in Sicilia, confermando quello azzurro come il gruppo più numeroso in Regione''. In casa Fi garantiscono che lo scouting di Antonio Tajani non si fermerà: l'ultima new entry risale al luglio scorso, quando il deputato vicentino e componente della commissione Antimafia Erik Pretto ha fatto il suo ingresso in Fi dopo vent'anni di militanza nella Lega. Calderone, avvocato penalista, classe '63, da Barcellona Pozzo di Gotto, attuale vicepresidente della commissione Giustizia della Camera, ha uno scranno a Montecitorio tra i banchi di Fi dal 13 ottobre 2022 (vinse il collegio uninominale alle politiche e viene di nuovo eletto, nello stesso tempo, all'Ars, preferendo il seggio alla Camera): ha un passato nel Msi e nel 2008 si candidò in Parlamento con 'La Destra' di Francesco Storace senza risultare eletto. Raccontano che l'accordo per traslocare con Fn sia stato concluso sabato sera durante una cena in un ristorante di Orvieto con Vannacci.

Interpellato dall'Adkronos, Calderone non conferma né smentisce: ''Non rilascio dichiarazioni''. Con l'arrivo di Calderone, i vannacciani toccano quota nove deputati alla Camera, mentre il gruppo di Forza Italia guidato da Costa passa da 52 a 51 unità. Ora i riflettori restano puntati sulle suppletive di Reggio Calabria di domenica e lunedì, dove Futuro nazionale schiera l’ex forzista Domenico Giannetta contro il tesoriere azzurro Fabio Roscioli, sostenuto dall’intero centrodestra e considerato vicino alla famiglia Berlusconi.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)