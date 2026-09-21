Delia. Premiati al Comune gli studenti più meritevoli: Il sindaco: “Momento di grande emozione e condivisione”

DELIA. “Abbiamo avuto il piacere di celebrare e premiare i nostri studenti meritevoli, ragazze e ragazzi che hanno concluso il percorso della Scuola Secondaria di primo e di secondo grado con il massimo dei voti: 10, 10 e lode e 100. È stato un momento di grande emozione, ma soprattutto un bellissimo momento di socialità, incontro e condivisione”.

Lo ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri. Il primo cittadino, insieme all’Assessore all’Istruzione Dott. Antonio Gallo, all’Assessore alle Politiche sociali Arch. Daniela Gallo e alla Responsabile della sezione Cultura Dott.ssa Giusy Leone e alle loro famiglie, ha voluto rendere omaggio all’impegno e ai risultati raggiunti dai ragazzi deliani festeggiandone un risultato che va ben oltre un voto.

“Perché – ha spiegato il sindaco Bancheri – dietro ogni 10, ogni 10 e lode e 100 ci sono studio, sacrificio, costanza, determinazione, passione e la capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà! Ci sono ragazzi che hanno creduto nelle proprie capacità; ma c’è anche una famiglia, che li ha accompagnati in questo percorso dando supporto emotivo, logistico e culturale; ci sono insegnanti, educatori e tante persone che ogni giorno accompagnano questi giovani nella loro crescita con costanza e professionalità. A tutti loro va il nostro grazie, il nostro più sincero applauso e l’augurio di continuare a credere nei propri sogni e nelle proprie capacità”.