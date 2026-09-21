Vallelunga. Presidente e vice presidente del Consiglio a Montemaggiore Belsito per il progetto RadiCAMENTI

VALLELUNGA. Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Sergio Salvatore Vilardo e il Vicepresidente del Consiglio Comunale Roberto Emmanuele, nella loro qualità di Consiglieri dell’Unione dei Comuni, si sono recati a Montemaggiore Belsito per approfondire l’opportunità rappresentata dal progetto RadiCAMENTI. Presenti anche i rappresentanti del Comune di Villalba, Gesuela Noto e Salvatore Ricottone, a testimonianza di una volontà condivisa di collaborazione tra i nostri territori e della consapevolezza che le sfide che interessano i piccoli Comuni vadano affrontate sempre più attraverso il dialogo, il confronto e la costruzione di strategie comuni.

Un momento importante su una delle questioni che maggiormente riguardano il presente e il futuro delle nostre comunità: contrastare lo spopolamento e creare le condizioni affinché i nostri territori continuino a vivere, crescere e guardare avanti. RadiCAMENTI nasce proprio con questo obiettivo: favorire nuovi insediamenti nei borghi attraverso percorsi che mettono insieme abitazione, formazione, inserimento lavorativo, servizi e integrazione nella comunità, accompagnando persone e nuclei familiari verso una reale autonomia e una permanenza stabile nel territorio. Per Vallelunga Pratameno significa valutare un’opportunità concreta per favorire l’arrivo di nuovi residenti e nuove famiglie, contrastare il progressivo calo demografico e, contemporaneamente, contribuire a rivitalizzare il tessuto economico e sociale del paese.

Il sindaco Rosa Izzo ha sottolineato: “L’eventuale partecipazione di Vallelunga dovrà naturalmente essere approfondita e valutata attentamente nelle modalità, nelle condizioni e nelle ricadute concrete per il nostro Comune. Ma una cosa è certa: vogliamo essere presenti nei luoghi in cui si discute del futuro dei nostri territori. Continueremo ad essere attenti alle nuove opportunità e a confrontarci con i Comuni vicini e con le realtà del territorio. La collaborazione con Villalba e con gli altri centri dell’area rappresenta, in quest’ottica, un valore importante. Amministrare significa anche questo: uscire dai propri confini, costruire relazioni, conoscere nuove esperienze e cercare soluzioni capaci di offrire nuove prospettive al nostro paese. Vallelunga deve continuare a guardare avanti.