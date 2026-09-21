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Sicilia, donna maltratta ed accoltella il convivente: arrestata

Redazione

Sicilia, donna maltratta ed accoltella il convivente: arrestata

Lun, 21/09/2026 - 16:42

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Nella serata di ieri, ad Alì Terme (Messina), i Carabinieri della Stazione del luogo hanno arrestato in flagranza una 59enne, ritenuta responsabile di “maltrattamenti in famiglia”, commessi ai danni del convivente, 50enne.L’arresto è stato eseguito dopo che i militari erano intervenuti presso l’abitazione della coppia, ove era stato lo stesso uomo a segnalare una lite al “112 Nue”.

Non appena i militari dell’Arma sono giunti sul posto, hanno ricostruito l’accaduto, appurando che la donna – al culmine della citata lite – avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli ferite non gravi.Alla luce degli elementi raccolti e della gravità di quanto emerso, i militari hanno quindi proceduto all’arresto della donna, sottoposta agli arresti domiciliari presso una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata con direttissima.

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