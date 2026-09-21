CALTANISSETTA. Missione in Brasile per il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Massimo Dell’Utri, che alla Farnesina ha assunto, tra le altre, la delega alle politiche per gli italiani all’estero. La visita si inserisce nel lavoro del Governo rivolto alle comunità italiane nel mondo e al rafforzamento del rapporto tra queste e l’Italia. Un tema sul quale Dell’Utri, intervenendo nei mesi scorsi all’Assemblea plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, aveva sottolineato la volontà di «intensificare ulteriormente il rapporto» con gli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero, attraverso un confronto «sereno e costruttivo».

Il Brasile rappresenta uno dei Paesi centrali per le relazioni dell’Italia con le proprie comunità all’estero, sono oltre 35 milioni gli italiani ed italo-discendenti in Brasile. La missione di Dell’Utri assume quindi particolare rilievo nel percorso di valorizzazione della rete degli italiani e degli italo discendenti nel mondo. In Brasile il sottosegretario è intervenuto spingendo le nuove generazioni ad intervenire direttamente nel dialogo con l’Italia: “ In Brasile ho potuto toccare con mano il potenziale dato da una delle nostre collettività piu’ grandi e vivaci e’ fondamentale che le giovani generazioni e le espressioni dei piu’ recenti fenomeni di emigrazione cerchino di ricavarsi anche nelle imminenti elezioni del Comites nuovi spazi di rappresentanza delle proprie istanze. “

Il Sottosegretario ha confermato la sua presenza Palermo il 3 e 4 gennaio in occasione di ROOTS, il primo Gala Internazionale delle Radici Italiane.