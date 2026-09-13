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Uccide la suocera soffocandola poi chiama il 112: arrestato a Padova

AdnKronos

Uccide la suocera soffocandola poi chiama il 112: arrestato a Padova

Dom, 13/09/2026 - 18:43

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(Adnkronos) – Una donna di 96 anni è morta dopo essere stata soffocata dal genero di 70 anni a Villatora di Saonara, in provincia di Padova. A chiamare il 112 è stato l'uomo, un pensionato incensurato, che ha richiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri presso la propria abitazione, raccontando di aver poco prima aggredito la suocera, malata, causandone il decesso.  Sul posto, sotto la direzione del pm di turno della procura di Padova e alla presenza del medico legale, i militari della compagnia di Piove di Sacco e del Nucleo Investigativo del comando provinciale carabinieri di Padova hanno proceduto ai rilievi e agli accertamenti. L'uomo è stato arrestato e portato presso la casa circondariale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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