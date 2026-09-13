Uccide la suocera soffocandola con un sacchetto

Una donna di 97 anni, affetta da diverse patologie, e’ stata soffocata dal genero di 70 anni, con il quale conviveva: e’ accaduto nel Padovano nel comune di Saonara, in provincia di Padova. Al momento del delitto, i due erano soli in casa, situata nella frazione di Villatora.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il pm di turno. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe soffocato l’anziana ponendole un sacchetto sul capo, dopo che la donna aveva manifestato un’esigenza di carattere sanitario. La 97enne era accudita dalla figlia e dal genero