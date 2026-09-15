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Torino, 13enne molestata: il Riesame sostituisce l’obbligo di firma con la custodia cautelare in carcere per bengalese

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Torino, 13enne molestata: il Riesame sostituisce l’obbligo di firma con la custodia cautelare in carcere per bengalese

Mar, 15/09/2026 - 15:32

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(Adnkronos) – Il tribunale del Riesame di Torino, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura, ha disposto il carcere nei confronti del 42enne commesso di origine bengalese accusato di aver palpeggiato la tredicenne che si era recata nel minimarket dove l’uomo lavorava per acquistare alcune bevande per i fratelli. La procura si era appellata chiedendo per l’uomo il carcere dopo che il gip non aveva convalidato il fermo, ma disposto l’obbligo di firma quotidiana alla autorità giudiziaria.  Il tribunale del Riesame, dopo l’udienza di ieri, ha accolto la misura avanzata dal pm disponendo la misura di custodia cautelare in carcere anziché l’obbligo di firma. Per il 17 settembre, intanto, è fissata l’udienza, sempre davanti al tribunale del Riesame, del ricorso presentato dal legale dell’uomo sempre sull’ordinanza del gip.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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