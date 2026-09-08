Salute

Temporali e temperature giù, stop al caldo anomalo

AdnKronos

Temporali e temperature giù, stop al caldo anomalo

Mar, 08/09/2026 - 10:58

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(Adnkronos) – Estate addio o arrivederci. Il gran caldo sta finalmente per abbandonare, almeno per ora, l'Italia. Il cambiamento inizierà già nelle prossime ore al Nord-Ovest e si estenderà progressivamente al resto d'Italia nei giorni successivi. 
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