Spara ai cinghiali ma colpisce il fratello alla testa: morto 37enne

Un tragico, letale ed annichilente incidente. Il funesto episodio mortale si è verificato nelle campagne di Montalbano Jonico, nel Materano. Un uomo di 37 anni, Vincenzo D’Orsi, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile sparato accidentalmente dall’arma del fratello.

Entrambi avevano imbracciato i rispettivi fucili per esplodere alcuni colpi a scopo intimidatorio nei confronti di alcuni cinghiali che avrebbero potuto rovinare le colture. Durante l’azione, secondo quanto reso noto da La Repubblica, il 37enne è stato raggiunto al cranio dalla pallottola.

L’uomo, trasferito d’urgenza in condizioni gravissime tramite elisoccorso all’ospedale San Carlo di Potenza, è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Dopo un breve ricovero in rianimazione in coma farmacologico, D’Orsi è deceduto a causa delle lesioni riportate