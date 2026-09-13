Serie D. Vittoria in rimonta 1-2 per il Gela: gol pesanti di Camilleri e Tuccio contro il Castrum Favara

Prima vittoria in campionato per il Gela. La squadra di mister Comandatore ha vinto in rimonta 2-1 al “Vincenzo Presti” contro un Castrum Favara che ha giocato una buona partita e che ha impegnato non poco la squadra di casa. A passare per prima in vantaggio è stata la squadra ospite con Tripoli. L’ex Nissa, poco prima la fine del primo tempo, ha messo la sua personale firma sulla rete che ha portato sullo 0-1 il Favara.

Il Gela, dopo essere passato in svantaggio, ci ha messo tanta generosità alzando il ritmo ad un match che è riuscito a pareggiare con Camilleri al 23′ del secondo tempo. Un gol che ha contribuito a cambiare l’andazzo di un match nel quale il Castrum Favara, dopo un bel primo tempo, nella ripresa è apparso un pò rinunciatario subendo nel finale il ritorno del Gela che ha realizzato il gol partita con Tuccio freddissimo nel battere dagli undici metri il portiere agrigentino.

Per il Gela tre punti importantissimi: dopo la sconfitta esterna con il Sambiase alla prima di campionato, la squadra aveva bisogno di una vittoria per reagire, e il successo è arrivato con una prestazione che ha visto la squadra di Comandatore crescere alla distanza al cospetto di un avversario comunque ostico e mai domo. E mercoledì prossimo altri derby siciliani sia per il Gela, che affronterà in trasferta il Siracusa in notturna (ore 2030) che per il Castrum Favara che affronterà il derby agrigentino con il Licata al “Bruccoleri” di Favara. (nella foto l’esultanza di Tuccio dopo il rigore del 2-1)