Serie D. Solo 1-1 al “Dino Liotta” per la Nissa con il Licata: Panattoni allunga, ma Minacori riacciuffa i biancoscudati

Solo pari 1-1 per la Nissa al “Dino Liotta” contro il Licata. Un risultato che non era certo quello che la Nissa aveva in animo di conquistare e che, invece, è tonificante per un Licata che, dopo il 5-0 di domenica scorsa rimediato fuori casa contro la Reggina, aveva bisogno della classica partita riscatto. E così è stato perchè il Licata ha disputato una signora partita al cospetto di una Nissa che, chiaramente, ha cercato di vincerla senza tuttavia riuscirci.

Nel primo tempo i biancoscudati di Ciccio Di Gaetano hanno fatto registrare un maggiore predominio territoriale, rendendosi più presenti nella metà campo gialloblù e conquistando diversi calci d’angolo. Insomma, una Nissa propositiva tesa alla ricerca del vantaggio che, tuttavia, non è maturato anche per merito di un Licata che, rispetto al 5-0 rimediato domenica scorsa contro la Reggina, è sembrata una squadra completamente diversa arrivando anche a creare un paio di situazioni di potenziale pericolo per la porta biancoscudata.

Nella ripresa primissima svolta del match: una svolta di marca biancoscudata. Assist di Catalano per Panattoni che ha superato il portiere licatese facendo esultare di gioia i tantissimi tifosi della Nissa presenti al “Dino Liotta”. Un gol che è sembrato, a quel punto del match (si era al 55’), spianare la strada di una possibile vittoria alla Nissa. Tuttavia, così non è stato in quanto 10 minuti più tardi è stato Minacori a segnare la rete dell’1-1 (66′). Un gol che ha riacceso di passione il pubblico di casa che ha mostrato di gradire il carattere e la voglia di fare risultato della loro squadra che ha giocato un match coraggioso e intraprendente nel corso del quale ha anche sfiorato il gol del vantaggio nel finale.

La Nissa, dal canto suo, ha tentato pure di trovare la via della rete per provare a tornare in vantaggio, ha creato qualche occasione ma il risultato non è più cambiato, per cui alla fine dei 5 minuti di recupero, il triplice fischio dell’arbitro ha sancito un pari che, inevitabilmente, ha finito per lasciare l’amaro in bocca nell’ambiente biancoscudato. Un match, quello della squadra del presidente Luca Giovannone, nel quale è mancato proprio il colpo del definitivo ko. Un punto dal quale Palermo e compagni dovranno ripartire per evitare in futuro di perdere altri punti per strada che potrebbero poi rivelarsi preziosi per la corsa al successo finale del campionato.

La Nissa, con il pari esterno di Licata è salita a quota 4 in classifica, mentre per gli agrigentini s’è trattato del primo punto conquistato in campionato. E mercoledì prossimo si torna nuovamente in campo. Al “Tomaselli” arriva il Trapani per un nuovo derby siciliano che promette scintille (ore 15) e nel quale la Nissa dovrà cercare riscatto. Il Licata invece affronterà il Castrum Favara al Bruccoleri (ore 15).

RISULTATI 2^ Giornata girone I serie D:

Avola – Trapani 1-0

Modica – Reggina 0-1

Milazzo – Ragusa 3-1

A.C. Palermo – Enna 3-0

Gela – Castrum Favara 2-1

Vigor Lamezia – Igea Virtus 2-2

Praia Tortora – Sambiase 1-1

Vibonese – Siracusa 1-1

Licata – Nissa 1-1

LA CLASSIFICA:

Reggina 6

Praia Tortora, Vibonese, Igea Virtus e Nissa 4

Castrum Favara, AC Palermo, Milazzo e Avola 3

Gela 2 (-1)

Modica, V. Lamezia, Ragusa, Licata 1

Enna 0

Siracusa -3

Trapani -5

PROSSIMO TURNO (16.09.2026):

AC Palermo – Praia Tortora

Castrum Favara – Licata

Enna – Milazzo

Nissa – Trapani

Igea Virtus – Vibonese

Ragusa – V. Lamezia

Reggina – Avola

Sambiase – Modica

Siracusa – Gela