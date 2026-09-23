Serie D. Domenica al “Tomaselli” arriva la Vibonese: cresce l’interesse per vedere la Nissa del nuovo tecnico Ivan Moschella

In casa Nissa, dopo l’esonero di Francesco Di Gaetano e l’avvento sulla panchina di Ivan Moschella, c’è grande attesa per rivedere all’opera la Nissa al “Tomaselli” contro la tosta Vibonese (ore 15). L’obiettivo è riprendere la strada del successo bruscamente interrotta domenica scorsa ad Avola con la cocente sconfitta che è costata poi la panchina a Di Gaetano. La squadra calabra svolgerà il suo allenamento di rifinitura a Vallelunga Pratameno sabato 26 settembre alle ore 15 nel nuovo stadio comunale in erba sintetica che c’è nel piccolo comune dell’entroterra nisseno.

Nel frattempo, la società Nissa ha reso noti i prezzi dei biglietti per la gara di domenica con la Vibonese: Tribuna centrale (arancione ed élite) €. 35

Tribuna centrale (gialla) €. 30

Tribuna centrale (rossa) €. 25

Tribuna “BLU” laterale €. 18 (15 ridotto)

Curva Nord €.12 ; ( 8 euro in prelazione)

Curva Sud (settore ospiti) €. 12.

Tutti i prezzi sono comprensivi di 2 euro di costi di ammissione. Ridotto: over 67, donne, ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Ridotto Baby: valido per ragazzi con età inferiore a 10 anni. È possibile acquistare il biglietto presso Nissa Store entro sabato mattina, 26 settembre 2026. Se il biglietto verrà acquistato in biglietteria, il prezzo sarà intero. Biglietti acquistabili anche online al seguente indirizzo internet: https://www.liveticket.it/nissafc.