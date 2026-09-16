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Scuola, 12enne tenta di strozzare un compagno che sviene

Redazione

Scuola, 12enne tenta di strozzare un compagno che sviene

Mer, 16/09/2026 - 16:01

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Ha stretto le mani al collo a un compagno di classe, facendogli perdere i sensi. E’ successo ieri mattina all’istituto Monte Amiata di Rozzano, alle porte di Milano. La vittima, un ragazzino di 12 anni, è stato immediatamente soccorso da una professoressa e portato dal 118 in codice giallo all’ospedale San Paolo di Milano.

Sull’aggressione, avvenuta in aula durante la lezione di arte, indagano i carabinieri. L’anno scorso – a quanto si apprende – l’aggressore, coetaneo della vittima, era stato sospeso per un episodio analogo ai danni di un altro compagno di classe.

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