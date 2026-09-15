San Cataldo. Avviati i lavori di somma urgenza al Cimitero comunale dopo il recente crollo strutturale

SAN CATALDO. Avviati i lavori di somma urgenza al Cimitero comunale di San Cataldo a seguito del recente crollo strutturale. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gioacchino Comparato, ha definito, d’intesa con l’ASP, un piano in 6 fasi operative che prevede la messa in sicurezza dell’area, l’estumulazione protetta e il trasferimento temporaneo dei feretri, seguito dall’abbattimento della parete pericolante.
Un intervento ritenuto necessario per garantire la sicurezza del sito e il massimo rispetto per la memoria dei concittadini sancataldesi.