Salute: 472 casi di morbillo confermati nei primi cinque mesi del 2026, in aumento sul 2025

Nei primi cinque mesi del 2026 in Italia sono stati confermati 472 casi di morbillo, contro i 322 dello stesso periodo del 2025. Il dato, contenuto nell’analisi epidemiologica del ministero della Salute, resta comunque inferiore ai 509 casi confermati registrati nei primi cinque mesi del 2024. Considerando anche i casi possibili e probabili, le segnalazioni nel 2026 salgono a 609, contro le 342 del 2025 e le 568 del 2024. L’aumento dei casi notificati nel 2026 rispetto al 2025 e’ particolarmente evidente in alcune Regioni.

In Campania si passa da 18 a 100 casi segnalati, in Calabria da 17 a 265, mentre nel Lazio i casi passano da 47 a 54. In Toscana sono stati registrati 49 casi nel 2026, contro i 6 dello stesso periodo del 2025. Nel 2026 l’eta’ mediana dei casi segnalati e’ di 30 anni.

La fascia piu’ interessata e’ quella tra 15 e 39 anni, con 345 casi, seguita da 40-64 anni con 124 casi e 0-4 anni con 98 casi. L’incidenza piu’ alta resta pero’ quella dei bambini sotto i 4 anni, con 49,4 casi per milione. Sul fronte dei ricoveri, la quota e’ salita dal 56,3 per cento del 2025 al 57,8 per cento del 2026