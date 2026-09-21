Roma Dance Cup, la nissena Clara Allegro conquista il gradino più alto del podio

Ancora un prestigioso risultato per la Latin Dance Studio, che torna sul podio grazie alla giovanissima Clara Allegro, protagonista alla Roma Dance Cup disputata nella Capitale.

La giovane atleta ha affrontato una competizione particolarmente impegnativa nella categoria Under 12, superando tre round eliminatori e riuscendo a conquistare l’accesso a tutte le finali. A coronare la sua prestazione è arrivata la vittoria nella categoria 10/11 classe A, accompagnata anche da altri ottimi piazzamenti.

Un risultato ancora più significativo perché arrivato praticamente all’inizio della nuova stagione sportiva. Clara, infatti, è tornata in sala da appena un mese dopo la pausa estiva e, fin dai primi giorni, ha lavorato intensamente per recuperare condizione e preparazione.

«Sono felicissima, non me l’aspettavo proprio – racconta Clara –. Sapevo che sarebbe stata dura dopo l’estate. Da quando siamo tornate dalle vacanze mi sono allenata tutti i giorni, volevo tornare al mio livello il prima possibile».

Dietro il successo romano c’è anche il lavoro portato avanti insieme alla maestra Martina Marotta, punto di riferimento nel percorso sportivo della giovane atleta.



«Devo tutto alla mia maestra Martina Marotta. Senza di lei non sarebbe possibile niente. Mi è stata accanto ogni giorno, mi ha spinta quando ero stanca», sottolinea Clara.

La vittoria alla Roma Dance Cup non rappresenta soltanto un importante traguardo personale, ma conferma anche il percorso portato avanti dalla Latin Dance Studio, scuola che annovera tra i propri atleti numerosi campioni a livello regionale e nazionale. Un gruppo di ragazze e ragazzi che condivide quotidianamente allenamenti, sacrifici, emozioni e la voglia di continuare a crescere.

E per la scuola il lavoro non si ferma. Il prossimo appuntamento sarà infatti oltre i confini nazionali: nel fine settimana la Latin Dance Studio volerà a Marbella, in Spagna, per partecipare a uno stage di alta formazione con un campione del mondo.

Il successo di Clara Allegro diventa così anche un piccolo esempio di cosa significhi vivere lo sport a livello agonistico fin da giovanissimi. Dietro una coppa e un gradino più alto del podio ci sono ore di allenamento, costanza, disciplina e rinunce. Ma anche la soddisfazione di vedere trasformato il lavoro quotidiano in un risultato importante, capace di ripagare ogni sacrificio.