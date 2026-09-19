Pellegrini: “Criticata solo da uomini”. Poi, la confessione: “Ecco chi mi ha delusa di più”

(Adnkronos) – Alla domanda su quale collega l'abbia particolarmente delusa, Federica Pellegrini non ha dubbi e risponde senza esitazioni: "Montano, Rosolino, Ceccon". Ospite del podcast 'Non lo faccio x moda' condotto da Giulia Salemi, la campionessa di nuoto ha raccontato senza filtri alcuni dei rapporti più complicati vissuti durante gli anni trascorsi nel mondo dello sport, dove ammette che ce ne sono stati "parecchi", alcuni più "deludenti" di altri. "Quando le critiche arrivano da colleghi sono sempre deludenti – ha spiegato Pellegrini -. Capisci di più quelle che arrivano da fuori dal mondo sportivo. Le altre invece fanno più male". E poi, dopo qualche secondo di riflessione, ha fatto i nomi di Thomas Ceccon, Massimiliano Rosolino, Aldo Montano. Pellegrini ha ammesso di aver sofferto soprattutto quando a deluderla sono state persone che considerava amiche: "Tutti amici e poi ti girano le spalle. A questa cosa non sono mai riuscita ad abituarmi. È vero, posso anche sembrare stronza sotto alcuni punti di vista, ma io ti dico quello che penso di te. Non possiamo essere tutti amici a questo mondo". La campionessa ha sottolineato che le critiche siano arrivate principalmente da uomini: "Non ho mai capito perché, ci ho pensato nel corso degli anni ma poi me ne sono fatta una ragione". I tre nomi citati da Pellegrini rimandano ad alcuni episodi e dichiarazioni degli sportivi nel passato. Con Thomas Ceccon, la disputa risale al 2024 quando in un'intervista al 'Corriere della Sera', Ceccon non era stato tenero con la 'Divina'. Cosa rappresenta per me? "Niente – aveva detto il 23enne veneto -. Non è mai venuta a dirmi una parola, si è sempre fatta i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo, la ammiro come sportiva. Per il resto, sinceramente no".

Più lontano il caso legato ad Aldo Montano. Nel 2012 dopo i Giochi di Londra lo schermidore aveva raccontato in un'intervista il clima vissuto durante gli eventi, definendo Pellegrini una delle poche note stonate. Secondo Montano, la nuotatrice sarebbe stata "snob" e "altezzosa". Infatti aveva raccontato: "Se incontri uno con la tuta del tuo Paese è normale salutarsi, lei invece tirava dritto". Con Massimiliano Rosolino invece ci sarebbe stato un flirt nel passato, smentito da lui. Nel 2013 Rosolino aveva definito Pellegrini "maleducata" mentre in un'intervista al Corriere aveva parlato della collega come di un'atleta che si trovava sempre su un "piedistallo".

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