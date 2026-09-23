Pallavolo femminile serie C. Colpo di mercato per la Santa Barbara Sommatino: presa Sara Gervasi

La S. Barbara Sommatino è orgogliosa di annunciare l’arrivo in rosa di Sara Gervasi. Si tratta di Un vero e proprio acquisto da “primi della classe” per la nostra società, che si assicura un talento puro e una giocatrice dal curriculum da capogiro. Nelle ultime stagioni Sara ha militato in B1 con il Vesuvio Oplonti e in B2 a Gela nell’ultimo campionato, portando con sé un bagaglio d’esperienza e una potenza straordinarie.

Per lei il volley è anche una questione di famiglia: è infatti figlia d’arte di Marika Lombardo, protagonista a fine anni ‘80 tra le fila della Kanguro, la stessa storica società in cui militava Antonio Fonte, oggi condottiero e mister della S. Barbara. Per Mister Fonte è un motivo di grande orgoglio poter accogliere in squadra una giocatrice del suo calibro. Sara ha sposato appieno il progetto di crescita della nostra società, pronta a mettere le sue qualità al servizio del gruppo e a fare da guida per le nostre giovani. I nostri tifosi avranno il privilegio di ammirare le prestazioni di una vera pantera in campo e di apprezzare una ragazza splendida e dolce fuori dal rettangolo di gioco