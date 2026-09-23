Palermo, restaurata la ‘Virgo Lactans’: la statua torna al Chiostro di San Domenico / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Il Chiostro di San Domenico ospita ormai da qualche mese la ‘Virgo Lactans’, la statua della Madonna del Latte tornata al suo splendore grazie al restauro finanziato dalla Fondazione Sicilia e ripresentata al pubblico. Una madonna poggiata su una nuvoletta e che tiene in braccio il suo bambino, sul punto di allattarlo, collocata all’interno di una piccola cappella “salvata e resa accattivante”.

Parola di Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia che ha spiegato quanto il recupero della cappella e della statua, di scuola caginiana, rappresentino “un segno alla città e alla sua natura”. “Si tratta – prosegue – della restituzione non soltanto di un capolavoro della scultura siciliana, ma soprattutto dell’inserimento in questa splendida cappellina, rivisitata da Padre Sergio Catalano e offerta alla fede e al culto di questa città”.