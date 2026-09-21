Nissa, dopo il crollo di Avola si cambia: Ivan Moschella è il nuovo allenatore

CALTANISSETTA – Dal crollo di Avola alla scelta del nuovo allenatore nel giro di ventiquattro ore. La Nissa affida la guida tecnica della prima squadra a Ivan Moschella, chiamato a raccogliere l’eredità di Ciccio Di Gaetano e, soprattutto, a dare una scossa immediata a una squadra costruita con importanti ambizioni.

La decisione arriva all’indomani della rocambolesca sconfitta sul campo dell’Avola. Una partita che sembrava essersi messa nel migliore dei modi per i biancoscudati, avanti 2-0 dopo appena sedici minuti grazie alle reti di Fofana e Alagna. Poi la reazione dei padroni di casa: Tedesco ha accorciato le distanze prima dell’intervallo e nella ripresa Fratantonio, Butera e ancora Tedesco hanno completato il clamoroso ribaltone fino al 4-2 finale.

Una sconfitta pesante soprattutto per come è maturata e che ha prodotto conseguenze immediate. Poche ore dopo il triplice fischio la società ha infatti comunicato l’esonero di Francesco Di Gaetano e del suo vice Vincenzo Porretto, ringraziandoli per il lavoro, la professionalità e l’impegno profusi durante la loro esperienza a Caltanissetta.

Oggi la seconda parte del cambio di rotta: l’annuncio di Ivan Moschella, nato a Sant’Alessio Siculo il 27 marzo 1974 e con alle spalle una lunga esperienza nel calcio professionistico, prima da calciatore e successivamente da tecnico e componente di diversi staff.



Da difensore Moschella ha indossato, tra le altre, le maglie di Catanzaro, Sassuolo, Vibonese e Crotone. Proprio con il club rossoblù ha vissuto tre stagioni, dal 1996 al 1999, partecipando alla doppia promozione dalla Serie D alla Serie C1.

Terminata la carriera da calciatore, ha iniziato il proprio percorso in panchina nel settore giovanile del Crotone. Nel 2013 è entrato nello staff della prima squadra come collaboratore tecnico, lavorando nel corso degli anni al fianco di allenatori come Massimo Drago, Davide Nicola, Ivan Juric e Walter Zenga e vivendo anche la storica promozione del Crotone in Serie A.

Nel suo curriculum figurano inoltre la guida della Primavera del Crotone, un’esperienza da tecnico ad interim della prima squadra, il ruolo di vice allenatore del Cosenza e la guida del Trapani. Nel dicembre 2022 è entrato nello staff di Ivan Juric al Torino, seguendo successivamente il tecnico croato anche alla Roma nella stagione 2024/25. Nell’ultima stagione, 2025/26, è stato collaboratore tecnico del Catania.



Adesso arriva la Nissa e, soprattutto, una panchina che richiede una risposta immediata. La società punta sull’esperienza e sul metodo di Moschella per ricompattare il gruppo e costruire una squadra con una precisa identità di gioco e una forte cultura del lavoro.

Al fianco del nuovo allenatore ci sarà Pietro Catalano, che assumerà il ruolo di vice continuando contemporaneamente a svolgere l’incarico di preparatore dei portieri.

Per la Nissa si apre dunque un nuovo capitolo. Il 4-2 di Avola ha chiuso bruscamente l’esperienza di Di Gaetano; a Moschella toccherà adesso il compito di trasformare una delle giornate più amare di questo avvio di stagione nel punto di partenza per la reazione biancoscudata.