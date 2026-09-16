Morta Yuri Nakamura, la star di ‘Romantics Anonymous’ aveva 44 anni

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E' morta a Tokyo a 44 anni Yuri Nakamura, attrice giapponese di origine coreana conosciuta per le sue interpretazioni cinematografiche e televisive, tra cui la serie Netflix 'Romantics Anonymous' e il film 'Pacchigi! Love & Peace'. L’attrice è deceduta il 1° settembre a causa di un tumore. La notizia è stata confermata dalla sua agenzia, Alpha Agency. Nata Yuri Sei a Neyagawa, nella prefettura di Osaka, Nakamura aveva origini miste. Il padre era un coreano Zainichi di terza generazione, mentre la madre possedeva la cittadinanza sudcoreana e giapponese. La sua carriera nel mondo dello spettacolo era iniziata dalla musica. Nel 1996 aveva superato un’audizione canora per 'Asayan', popolare programma televisivo giapponese dedicato alla ricerca di nuovi talenti. Nel 1998 aveva quindi formato con l’amica Mari Izawa il duo YuriMari, scioltosi l’anno successivo. Nakamura aveva successivamente indirizzato la propria carriera verso la recitazione. Tra i suoi primi ruoli di rilievo figura quello in 'Pacchigi! Love & Peace' (2007), sequel del film di Izutsu Kazuyuki. Nakamura interpretava Kyonja, aspirante attrice e coreana Zainichi alle prese con la propria identità e con la vita in Giappone. Per quella interpretazione aveva ricevuto il premio come miglior attrice dello Zenkoku Eiren e il riconoscimento come miglior esordiente alla terza edizione dell’Osaka Cinema Festival. Nel corso degli anni l’attrice aveva alternato produzioni cinematografiche, televisive e teatrali. Tra i film della sua carriera figurano 'After the Storm' (2016) di Kore-eda Hirokazu, 'Fukushima 50' (2020) e 'Arc' (2021) di Ishikawa Kei. Nel 2024 era apparsa nel drama Netflix 'Beyond Goodbye', mentre nel 2025 aveva recitato in 'Romantics Anonymous', adattamento giapponese del film francese 'Les Émotifs Anonymes', realizzato con una produzione coreana. Nella serie Nakamura interpretava Irene. Quello è stato uno dei suoi ultimi lavori sullo schermo. Nakamura aveva inoltre lavorato in teatro, tra cui nella produzione "1945", andata in scena nell’ottobre 2008 con la regia di Robert Allan Ackerman. Per oltre un decennio l’attrice aveva continuato a lavorare convivendo con una grave malattia, mantenuta privata. Secondo quanto riferito da Alpha Agency, Nakamura aveva ricevuto una diagnosi di cancro 13 anni fa. In accordo con il presidente dell’agenzia, aveva scelto di non comunicare sul luogo di lavoro il nome della malattia, per evitare preoccupazioni tra colleghi e collaboratori. Dopo un periodo di remissione, l’attrice aveva proseguito la propria attività sottoponendosi regolarmente ai controlli medici. Nel gennaio 2025 il cancro era ricomparso. L’intervento chirurgico era riuscito, ma gli esami successivi avevano evidenziato la presenza di metastasi. Di fronte all’impossibilità di ottenere una guarigione completa, Nakamura aveva quindi concentrato le proprie energie sul controllo della malattia e sulla possibilità di continuare a vivere e lavorare il più a lungo possibile. Il suo medico l’aveva incoraggiata a proseguire l’attività professionale e l’attrice aveva continuato a recitare. Nell’agosto scorso ha subito una nuova occlusione intestinale e le era stato comunicato che le restava poco tempo. Secondo Alpha Agency, Nakamura ha affrontato gli ultimi giorni con serenità, circondata dalla famiglia e dalle persone a lei care. La sua agenzia ha ricordato come gli ultimi anni della sua vita siano stati segnati dalla malattia, ma anche da incontri, momenti di felicità e soddisfazioni professionali.

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