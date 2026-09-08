Massiccio attacco russo su tutta l’Ucraina, l’inferno di Kiev

(Adnkronos) – Dopo la tregua di tre giorni sulle capitali di Russia e Ucraina, in occasione dei colloqui con gli inviati Usa, gli attacchi sono ripresi massicciamente. Mosca ha colpito in particolare le regioni di Kiev, Odessa e Sumy. Il presidente Zelensky ha postato sui social le immagini di abitazioni e infrastrutture civili in fiamme dopo l'attacco.

"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/09/zelensky_ucraina_video-hd.mp4"—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)