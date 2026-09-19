Caltanissetta, la scuola incontra la solidarietà: il Galilei-Di Rocco in corteo per la SLA

CALTANISSETTA – Anche gli studenti dell’Istituto Galilei-Di Rocco hanno voluto dare il proprio contributo alla Giornata Nazionale della SLA, partecipando, giovedì 18 settembre, alla camminata non competitiva organizzata nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale di Caltanissetta.

Un corteo di studenti e docenti ha attraversato il centro cittadino lungo un percorso di circa due chilometri, con partenza da Corso Umberto, trasformando l’iniziativa in un momento non soltanto di partecipazione, ma soprattutto di riflessione e sensibilizzazione su una malattia che coinvolge pazienti, famiglie e l’intera comunità.

Numerosa la rappresentanza dell’Istituto. Hanno preso parte alla manifestazione gli alunni del diurno dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, della sede distaccata di via Cairoli, accompagnati dalla professoressa Difrancesco.



Presenti anche gli studenti del corso serale del plesso Galilei di via Fra Giarratana, insieme ai docenti D’Anna, Napoli, Fruttidoro, Nicoletti, De Grazia e Ingala, e quelli del corso serale del plesso Di Rocco di via Leone XIII, accompagnati dai docenti Giuliana, Cipolla e Di Franco.

La partecipazione della comunità scolastica ha assunto un significato particolare proprio per la natura della giornata: portare la conoscenza della SLA fuori dagli ambienti strettamente sanitari e favorire una maggiore consapevolezza, soprattutto fra le giovani generazioni.



Per gli studenti è stata così anche una lezione vissuta fuori dalle aule, a contatto con la città e con un tema sociale di grande rilevanza. Un momento di condivisione apprezzato dagli stessi ragazzi, dai docenti e dalla cittadinanza presente lungo il percorso.

La presenza dell’Istituto Galilei-Di Rocco ha contribuito così al messaggio della giornata: informare, sensibilizzare e non lasciare sole le persone affette da SLA e le loro famiglie, facendo della partecipazione un concreto segno di vicinanza e solidarietà.