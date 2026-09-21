La Gen Z presta sempre più attenzione alla propria salute fisica e mentale

ROMA (ITALPRESS) – La Gen Z sta dando sempre più priorità alla propria salute nel presente, con l’obiettivo di vivere più a lungo e in condizioni di salute migliori in futuro. Fare attività fisica regolarmente e assumere diversi integratori per il benessere sono solo due delle azioni messe in pratica per raggiungere questo obiettivo, secondo una ricerca commissionata da Herbalife. Uno studio condotto su 1.000 adulti della Gen Z in Italia mostra che il 64% degli intervistati ritiene di prestare maggiore attenzione alla propria salute fisica rispetto alle generazioni più anziane, mentre il 39% afferma di pensare regolarmente alla propria salute nel lungo periodo.

I risultati del sondaggio online – condotto da IPSOS su 8.000 adulti di età compresa tra 18 e 29 anni in Polonia, Turchia, Croazia, Romania, Paesi Bassi, Spagna, Francia e Italia tra il 26 giugno 2026 e il 10 luglio 2026. Gli intervistati sono rappresentativi della popolazione generale di età compresa tra 18 e 29 anni in ciascun Paese in base al genere e alla regione – mostrano una generazione che sta costruendo abitudini salutari a lungo termine fin dalla giovane età: un’ampia percentuale della Gen Z si colloca nella fascia positiva dello spettro della salute e del benessere (80%) e molti fanno attività fisica almeno una volta alla settimana (78%).

A conferma di una visione più olistica del benessere, la Gen Z attribuisce alla salute mentale la stessa importanza riservata alla salute fisica. Se aumentare i livelli di energia (25%) e sostenere la funzione immunitaria (21%) rientrano tra le principali priorità, anche coltivare un atteggiamento mentale positivo (34%) e potenziare le capacità cognitive (26%) figurano ai primi posti tra gli obiettivi di salute più importanti.

Quasi tre quarti degli intervistati ritengono di prestare maggiore attenzione alla propria salute mentale rispetto alle generazioni più anziane (73%) e, forse non è una buona notizia per la generazione dei loro genitori, per la Gen Z a 65 anni si è già considerati “anziani”. Per quanto riguarda la propria aspettativa di vita, 80 anni sono stati ritenuti un traguardo realistico, sostanzialmente in linea con i dati medi sull’aspettativa di vita in Europa.

Una tendenza che riflette la crescente attenzione della Gen Z alla longevità è l’uso di integratori alimentari: la grande maggioranza degli intervistati assume già qualche tipo di integratore (76%).

Quasi due terzi assume regolarmente vitamine o minerali (63%) e oltre un quinto utilizza prodotti per la nutrizione sportiva e il recupero , tra cui frullati proteici, creatina o elettroliti (22%).

Da nativi digitali, i membri della Gen Z si rivolgono alla tecnologia non solo per monitorare la propria salute, ma anche per comprenderla meglio: una larga maggioranza utilizza già strumenti tecnologici come app per il fitness o dispositivi di monitoraggio (73%). Inoltre, l’80% degli intervistati si dichiara disponibile a utilizzare nuove tecnologie e soluzioni avanzate per la salute, mentre quasi un terzo sarebbe aperto a una nutrizione personalizzata basata sul proprio DNA (31%).

Forse non sorprende che la grande maggioranza degli intervistati affermi che i social media influenzano le proprie abitudini in materia di salute e benessere (84%), mentre quasi la metà li utilizza come fonte di consigli (49%). Sebbene poco meno di un quarto della Gen Z utilizzi piattaforme di IA per ricevere indicazioni (22%), quasi due quinti si rivolgono a fonti della propria comunità, come familiari, amici e gruppi locali dedicati al benessere (38%), per ottenere informazioni e supporto.

“La Gen Z potrebbe davvero essere la prima ‘super-generazione’ della storia dell’umanità – commenta Richard Allison, membro del Nutrition Advisory Board di Herbalife -. E’ probabile che viva più a lungo e in condizioni di salute migliori rispetto a qualsiasi generazione precedente, e ciò è dovuto in parte al fatto che già oggi dà priorità alla propria salute nel lungo periodo.

“E’ la dimostrazione che la longevità non è qualcosa su cui concentrarsi soltanto nelle fasi più avanzate della vita e che la salute nel lungo periodo si costruisce attraverso abitudini quotidiane di benessere, costanti e sviluppate nel tempo. La Gen Z continua a vivere la vita al meglio, ma lo fa in modo più intelligente, non necessariamente con maggiore sforzo: integra l’esercizio fisico regolare nella propria routine quotidiana e si assicura che l’alimentazione sostenga al meglio la propria salute”.

Per Benoit Haecker, Country manager Herbalife Italia, “la Gen Z sta adottando soluzioni moderne per la salute, come integratori all’avanguardia e tecnologie smart personali, continuando al tempo stesso a rivolgersi alle proprie comunità locali, compresi familiari e amici, per ricevere consigli di cui potersi fidare nel percorso verso una vita più lunga e più sana.

“In qualità di marchio n. 1 al mondo nella nutrizione per uno stile di vita attivo, Herbalife è in una posizione unica per sostenere la Gen Z nel suo percorso di salute e benessere. Da oltre 45 anni offriamo ai nostri clienti prodotti nutrizionali supportati dalla scienza, insieme a una comunità solidale che ispira le persone ad adottare uno stile di vita più sano e attivo e a raggiungere i propri obiettivi di salute”.

– foto ufficio stampa Herbalife –

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