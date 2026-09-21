Riesi. Grande successo per il Torneo di Beach Volley nell’Estate Riesina 2026

RIESI. Si sono conclusi gli eventi sportivi inseriti nel programma dell’Estate Riesina 2026, promossi dall’Amministrazione Comunale di Riesi. Tra gli appuntamenti che hanno riscosso maggiore partecipazione e entusiasmo spicca il torneo di Beach Volley, svoltosi nel mese di agosto presso il piazzale “Fabrizio De André”. La manifestazione ha visto scendere in campo 16 squadre e oltre un centinaio di ragazze e ragazzi, molti dei quali provenienti anche dai comuni limitrofi. Un risultato che conferma, per il secondo anno consecutivo, il grande successo dell’iniziativa e la capacità dello sport di coinvolgere giovani e appassionati, creando momenti di aggregazione e condivisione.

Il torneo è stato organizzato dall’associazione “Riesi Beach Games”, grazie all’impegno di Rosalia Giardina, Martina Bontà e dei fratelli Daniel e Salvatore Amodeo, in collaborazione con l’A.S.D. Polisportiva Olympia Riesi, presieduta da Angelo Bellina, con la collaborazione di Mimmo Cirrito e Valeria Di Cristina, e con il patrocinio del Comune di Riesi. Al termine delle gare, a conquistare il primo posto sono stati gli Handisabbiati, seguiti da Gangarossa Volley e Uniti in Movimento. Quarto posto per I Cerca Scuse.

Le squadre classificate ai primi quattro posti sono state premiate dal presidente dell’A.S.D. Polisportiva Olympia Riesi Angelo Bellina, dal sindaco di Riesi Salvatore Sardella e dall’assessore del turismo dello sport e dello spettacolo Giuseppe Ievolella. A rendere particolarmente vivace la competizione è stata la partecipazione di numerose formazioni, che hanno dato vita a un torneo all’insegna dello sport, del divertimento e della socialità: Altezza Mezza Bellezza, Adultescenti, Black Clover, Juculana 365, Squadra Ginew, Volley un Drink, Argentina Volley, La squadra di Salvatore Lombardo, Baghermeister, The Underdogs, Black Panthers, Mila e Shiro: due Liquori della Pallavolo, oltre alle quattro squadre classificate ai primi posti.

Il successo del Riesi Beach Games conferma così la volontàdi un’iniziativa che, per il secondo anno consecutivo, ha saputo trasformare il piazzale “Fabrizio De André” in un punto di incontro per giovani e sportivi, contribuendo ad arricchire il calendario dell’Estate Riesina 2026. Un appuntamento che ha unito sport, divertimento e aggregazione, ponendo le basi per una nuova edizione della manifestazione.