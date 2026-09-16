Kim Kardashian riceverà un euro di risarcimento per la rapina subita nel 2016: “Non cerco soldi”

(Adnkronos) –

Kim Kardashian riceverà un euro (pari a 1,15 dollari) di risarcimento per la rapina subita nel 2016 a Parigi. È questa la cifra chiesta dall'imprenditrice chiudendo così il processo civile in corso da dieci anni, quando la notte tra il 2 e il 3 ottobre del 2016, durante la fashion week, dei criminali coperti col passamontagna e travestiti da poliziotti la legarono minacciandola con una pistola nella sua camera d'hotel. Kardashian ha più volte raccontato di aver temuto per la propria vita in quei drammatici momenti. Il risarcimento è puramente simbolico nonostante la star statunitense venne privata di gioielli ed effetti personali per un valore di circa 10 milioni di dollari. "La decisione odierna non riguarda il risarcimento, ma la responsabilità e il riconoscimento", si legge in una nota di Kardashian.

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