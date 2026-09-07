Indonesia, erutta il vulcano Anak Krakatau: chiusi quattro aeroporti, disagi per oltre 270mila passeggeri

(Adnkronos) – Almeno 270mila viaggiatori provenienti da tutto il mondo sono bloccati in Indonesia a causa dell'eruzione del vulcano Anak Krakatau che ha provocato la chiusura di quattro aeroporti. Circa duemila voli sono stati cancellati nelle ultime ore. L'Anak Krakatau, situato a 150 km da Giacarta nello Stretto della Sonda, tra le isole di Giava e Sumatra, ha iniziato a eruttare nella tarda serata di venerdì, producendo fontane di lava e riversando cenere vulcanica sia sulla Capitale che sulla provincia di Lampung. L'attività sismica è rimasta elevata per tutto il fine settimana, per questo – come conferma la Bbc – l'aeroporto internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta e altri tre scali hanno deciso di prolungare la chiusura fino alle 18:00 di lunedì, ora locale, a causa del rilevamento di cenere vulcanica nello spazio aereo circostante. Il consiglio dato ai passeggeri è quello di "monitorare regolarmente lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree". Ma i disagi non sono mancati neanche per i residenti: tutte le scuole della regione sono rimaste chiuse attivando la modalità online e alcune operazioni di trasporto marittimo sono state interrotte. Al momento, non sono stati emessi ordini di evacuazione e non sono stati segnalati feriti o vittime, ma le autorità hanno avvertito la popolazione locale di mantenersi ad almeno tre chilometri di distanza dal cratere a scopo precauzionale.

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