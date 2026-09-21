Incontro Regione-Comuni sulla A20, Schifani: “A breve le gare per i lavori”

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, hanno ricevuto a Palazzo d’Orléans, a Palermo, una delegazione dei Consigli comunali e degli uffici del Genio civile delle province di Messina e Palermo per un confronto sugli interventi previsti sulla A20. L’incontro è stato richiesto dai Comuni che, nelle scorse settimane, hanno approvato una mozione sulle criticità dell’autostrada Messina-Palermo.

Nel corso della riunione, si legge in una nota, la Regione ha ribadito l’impegno per l’ammodernamento e la messa in sicurezza sia dell’A20 che dell’A18, per cui sono già stati stanziati 253 milioni di euro nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione. Le procedure di gara per l’affidamento di alcuni lavori prenderanno avvio già nei prossimi giorni.

“L’attenzione del governo regionale sulla sicurezza e sull’efficienza della A20 è massima – ha dichiarato il presidente Schifani –. Abbiamo già individuato e messo in campo risorse importanti e ora seguirò con il massimo rigore l’intero iter di affidamento dei lavori, fino alle aggiudicazioni e all’effettiva apertura dei cantieri. Vigilerò personalmente su ciascun passaggio e sul rispetto dei tempi, affinché gli impegni assunti si traducano in opere concrete nel minor tempo possibile. L’incontro di oggi ci ha consentito di ascoltare direttamente le esigenze dei territori e di fare il punto sulle principali criticità. La collaborazione istituzionale resta per noi un metodo di lavoro imprescindibile e continueremo su questa strada anche per gli interventi sulla rete viaria provinciale”.

“I progetti legati ai finanziamenti Fsc rispondono pienamente anche ai solleciti e alle linee di indirizzo arrivate dal Mit – ha aggiunto l‘assessore Aricò -. Le strutture tecniche della Regione sono pronte a far partire i primi bandi già nei prossimi giorni. Parallelamente, la nostra azione prosegue per individuare ulteriori coperture finanziarie che consentano di completare il quadro complessivo delle opere e mettere in sicurezza la totalità dell’arteria. Ma oltre a queste risorse, stiamo lavorando per individuare ulteriori fondi, con l’obiettivo di completare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza e l’ammodernamento della nostra rete viaria”.

Il tema della viabilità provinciale è stato un altro punto toccato durante l’incontro. La Regione, che l’anno scorso ha avviato un piano di manutenzione straordinaria da 55 milioni di euro per l’apertura di cantieri sulle reti viarie delle nove province, ha invitato le amministrazioni locali a predisporre un piano dei bisogni, utile a programmare in modo organico le prossime priorità di intervento sul territorio.

A promuovere l’iniziativa è stato Gianfranco Gentile, presidente del Consiglio comunale di Pettineo, che ha raccolto le istanze provenienti da numerose amministrazioni locali del territorio. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti dei Consigli comunali di Pettineo, San Mauro Castelverde, Castelbuono, Pollina, Capo d’Orlando, Pace del Mela, Isnello, San Fratello, Torrenova, Tusa, Castel di Lucio, Santo Stefano di Camastra, Motta d’Affermo e Mistretta. Nel corso del confronto sono state illustrate alla Presidenza della Regione le numerose criticità presenti lungo l’A20, con particolare riferimento alle condizioni dell’infrastruttura, alla sicurezza della circolazione e ai disagi che quotidianamente interessano migliaia di automobilisti, pendolari, lavoratori e imprese.

I rappresentanti dei Consigli comunali hanno posto all’attenzione del presidente Schifani e dell’assessore Aricò le problematiche riscontrate nei diversi tratti dell’autostrada, evidenziando la necessità di interventi concreti e tempestivi. Sul punto, il presidente della Regione e l’assessore alle Infrastrutture hanno comunicato che sono stati stanziati 253 milioni di euro per interventi strutturali sull’A20, con l’obiettivo di affrontare le criticità esistenti e migliorare le condizioni di sicurezza dell’importante arteria autostradale.

Durante l’incontro sono state inoltre segnalate ulteriori problematiche riguardanti l’A20. Il presidente Schifani ha ribadito che la risoluzione delle criticità dell’autostrada rappresenta una priorità dell’azione del Governo regionale, assicurando attenzione e impegno da parte della Regione. Un confronto, dunque, che ha consentito ai rappresentanti delle comunità locali di portare direttamente ai vertici della Regione le esigenze di un territorio che considera l’A20 un’infrastruttura indispensabile per la mobilità, i collegamenti e lo sviluppo economico.

Al termine della riunione, il promotore dell’iniziativa Gianfranco Gentile ha espresso soddisfazione per gli impegni assunti: “Siamo pienamente soddisfatti degli impegni presi da parte del presidente della Regione e dell’assessore regionale alle Infrastrutture, poiché la mobilità in sicurezza rappresenta un principio cardine che deve essere garantito. Adesso ci auguriamo che i tempi di intervento siano celeri e che i lavori procedano senza rallentamenti”.

L’attenzione, adesso, è rivolta alla fase operativa: gli amministratori locali chiedono che alle risorse stanziate seguano interventi concreti e rapidi, affinché l’A20 possa finalmente offrire condizioni di sicurezza adeguate a chi ogni giorno è costretto a percorrerla.

-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-

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