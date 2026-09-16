Icardi, tramonta ipotesi Lazio? Ecco dove può andare l’ex capitano dell’Inter

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Mauro Icardi può arrivare alla Lazio da svincolato? La pista che porta all'attaccante argentino sembra essersi raffreddata in casa biancoceleste. E la possibile trattativa, che negli ultimi giorni aveva acceso il dibattito tra tanti tifosi del club capitolino, si è scontrata con due ostacoli. Il primo riguarda l'aspetto economico, visto che il mercato della Lazio – come visto in estate – è condizionato dallo squad cost ratio, il parametro che mette in relazione i costi della rosa con i ricavi del club e che condiziona anche le operazioni. Insomma, l'operazione Icardi avrebbe un impatto economico importante per il club. Inoltre, ci sono da considerare anche le idee dell'allenatore Gennaro Gattuso, che come attaccante per la sua squadra ha già scelto in estate Andrea Pinamonti e non ha intenzione di modificare equilibri già creati nello spogliatoio. Insomma, due aspetti che avrebbero messo un freno alla trattativa. Quale sarà allora il futuro dell'ex capitano dell'Inter? Icardi è stato seguito nelle ultime settimane da diversi club, che hanno valutato e continuano a studiare la situazione. Tra questi ci sono Olympiacos, Monterrey e Tottenham.

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