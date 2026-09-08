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Heather Parisi: “Io a Ballando? Giudice per una sera o per un duetto con Milly”

AdnKronos

Heather Parisi: “Io a Ballando? Giudice per una sera o per un duetto con Milly”

Mar, 08/09/2026 - 13:14

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(Adnkronos) – "Ho fatto le prime due stagioni da giudice di Ballando, poi non l'ho mai più visto. Sarebbe divertente fare il giudice per una sera con Caroline Smith o un duetto con Milly Carlucci. Non farei la concorrente, sanno che so ballare". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos Heather Parisi, che ha ricevuto alla Mostra del cinema di Venezia il Premio Diva e Donna alla Carriera. 
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