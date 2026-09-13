Giovane litiga con tre ciclisti e ne investe uno

Un automobilista di 26 anni di Verona ha investito un ciclista tedesco sulla Gardesana, nel comune di Bardolino (Verona), dopo una lite con un gruppo di tre ciclisti, tutti cinquantenni tedeschi. Lo scrive l’Arena di Verona. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda e se l’è cavata con escoriazioni.

L’automobilista è stato rintracciato poco dopo dalla polizia locale. L’episodio è avvenuto intorno alle 16:30 di ieri ed è stato ripreso da un passante in un video. Dopo la lite, l’automobilista era risalito in macchina ed era partito a tutta velocità con la portiera del passeggero ancora aperta, sembrando voler andarsene.

Poi, in preda alla rabbia e sotto gli occhi dei presenti, ha investito uno dei ciclisti rimasti sul ciglio della strada, proseguendo la corsa sulla Gardesana. I motivi iniziali del litigio sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.