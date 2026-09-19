Trapani, 19 settembre 2026 – È il litorale trapanese a fare da cornice al confronto tra iGALPA della Sicilia: l’Antico Lazzaretto di Trapani ospita mercoledì 23 settembre 2026, coninizio alle ore 10.00, l’Incontro territoriale dei GALPA – Gruppi di Azione Locale nel settoredella Pesca e dell’Acquacoltura – promosso nell’ambito delle attività della Rete NazionaleGALPA.Un ruolo di primo piano spetta al GALP Torri e Tonnare del Litorale Trapanese, che accoglienel proprio territorio i Gruppi di Azione Locale dell’Isola per una giornata dedicata allacondivisione di indirizzi metodologici e amministrativi e alla messa a sistema delleesperienze maturate lungo le coste siciliane.Al centro dei lavori il monitoraggio dello stato di attuazione delle Strategie di SviluppoLocale, passaggio decisivo per accompagnare i GALPA nella fase operativa e rafforzarel’efficacia degli interventi programmati.Accanto ai referenti del GALP trapanese interverranno quelli di GALP Il Sole e l’Azzurro traSelinunte, Sciacca e Vigata, GALP Golfo di Termini Imerese, GALP dei Due Mari, GALPGolfi di Castellammare e Carini, GALP Golfo di Patti, GALP Sud Est Sicilia e GALP RivieraJonica Etnea.L’appuntamento si inserisce in un percorso di consolidamento del dialogo tra i GALPAsiciliani, chiamati a costruire un’azione comune a partire dagli strumenti e dalle pratiche giàsperimentati nei rispettivi territori.