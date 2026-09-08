Fortino della droga a Pomezia, 29 kg di cocaina in camera e hashish nel freezer

(Adnkronos) – Un vero 'deposito' di stupefacenti quello scoperto dalla Polizia di Stato a Pomezia, in provincia di Roma: in un'abitazione attrezzata con un sistema di videosorveglianza sono stati trovati ben 31 chili di droga. Arrestate tre persone.
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(Adnkronos) – Un vero 'deposito' di stupefacenti quello scoperto dalla Polizia di Stato a Pomezia, in provincia di Roma: in un'abitazione attrezzata con un sistema di videosorveglianza sono stati trovati ben 31 chili di droga. Arrestate tre persone.