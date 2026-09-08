Salute

Fortino della droga a Pomezia, 29 kg di cocaina in camera e hashish nel freezer

AdnKronos

Fortino della droga a Pomezia, 29 kg di cocaina in camera e hashish nel freezer

Mar, 08/09/2026 - 12:06

Condividi su:

(Adnkronos) – Un vero 'deposito' di stupefacenti quello scoperto dalla Polizia di Stato a Pomezia, in provincia di Roma: in un'abitazione attrezzata con un sistema di videosorveglianza sono stati trovati ben 31 chili di droga. Arrestate tre persone. 
"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/09/droga_polizia_fortino_video-hd.mp4"—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta